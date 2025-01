Sachbeschädigung - PKW zerkratzt

01.2025), in der Zeit zwischen 17:30 und 19:30 Uhr, wurde auf dem Kaufland Parkplatz in Bendorf ein PKW mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack an beiden Fahrzeugtüren auf der Beifahrerseite. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise auf Tat und Täter entgegen.



