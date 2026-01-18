Sachbeschädigung Neubert's Cafe, Rheinufer Oberlahnstein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15.16.01.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung am Außenpavillon des Cafes Neubert am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein.

Lahnstein (ots) -



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15./16.01.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung am Außenpavillon des Cafes Neubert am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein. Mutmaßlicherweise tranken dort jüngere Personen Alkohol und randalierten in der Folge. Es entstanden u.a. Schäden an der Plane des Pavillons. Hinweise werden an die Polizei Lahnstein erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621 9130

E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell