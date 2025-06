Sachbeschädigung durch Graffiti

Unter anderem wurde ein Stadtplan und Pflastersteine am "Burgweg" sowie das Bahnhofsgebäude mit Zahlen (161/05/85X0) und weiteren Schriftzügen/Abkürzungen in überwiegend roter, aber auch blauer Farbe beschmiert. Hinweise an die zuständige Polizeinspektion Boppard erbeten.



