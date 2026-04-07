Bislang unbekannte Täter besprühten die Tür des Gebäudes mit einem Hakenkreuz und der Zahlenfolge "1162". Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizeiinspektion Boppard hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.
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Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
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Sachbeschädigung durch Graffiti in Emmelshausen
Bislang unbekannte Täter besprühten die Tür des Gebäudes mit einem Hakenkreuz und der Zahlenfolge "1162". Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizeiinspektion Boppard hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.