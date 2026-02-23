Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in der Angertstraße - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 22.02.2026 kam es vermutlich in den Abendstunden zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in der Angertstraße in Boppard.

Der Täter kratzte dabei vorsätzlich mit einem spitzen Gegenstand in den Lack der beiden Fahrzeuge. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den unbekannten Täter vor.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

piboppard@polizei.rlp.de





