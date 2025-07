Sachbeschädigung an Pkw / Zeugen gesucht

Bendorf/Rhein (ots) -



In der Nacht von Dienstag, 08.07., auf Mittwoch, 09.07.25, wurde durch unbekannte(n) Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw zerstört. Das Ganze ereignete sich in der Ringstraße in Bendorf, unweit von der Keltenstraße.



Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622 - 94020

Email: pibendorf@polizei.rlp.de



