Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Am 30.01.2025, gegen 20.50 Uhr, wurde durch Zeugen ein Mann gemeldet, der die Außenspiegel von mehreren Pkw in der Rizza-, Löhr- und Bahnhofstraße abtrat.

Vor Ort konnten 10 Pkw mit entsprechenden Beschädigungen festgestellt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte kurze Zeit später ein Tatverdächtiger am Bahnhof kontrolliert und dann in Gewahrsam genommen werden. Zu den Vorwürfen machte er keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen und auch Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Koblenz unter 0261/92156-300 zu melden.



