Dabei hat eine unbekannte Täterschaft nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen.
Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632-9210
E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen in Kruft - Zeugenaufruf
