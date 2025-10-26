Sachbeschädigung an Fenster

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter vermutlich mittels einer Airsoft-Waffe oder Zwille auf das Fenster geschossen haben dürften. Es wurden kleine Plastik- sowie Metallkugeln vorgefunden. Die Projektile durchdrangen die geschlossenen Rollläden und verursachten Schäden an den dahinter befindlichen Glasscheiben. Zuvor vernahm die Geschädigte drei männliche Stimmen, jugendlicher Personen. Die Täter dürften sich im rückwärtigen Bereich in Höhe der dortigen Bahngleise befunden haben. Im Rahmen der Fahndung im Nahbereich konnten keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Hinweise werden an die Polizei Lahnstein erbeten.



