Sachbeschädigung an Fahrzeugen

01.2025), wurden vermutlich im Zeitraum von 03:00 - 04:00 Uhr, mehrere Fahrzeuge in Bassenheim durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die angegangenen Fahrzeuge befanden sich im Karmelenbergerweg, im Altengärtenweg und in der von Oppenheimstraße. An den Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel abgerissen oder abgetreten.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (02632 - 9210) zu melden.



