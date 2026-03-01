Dabei hat eine Person mit einem spitzen Gegenstand die beiden parkenden Fahrzeuge beschädigt.
Zeugen, die die Person gesehen haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.
Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Mülheim-Kärlich – Zeugenaufruf