Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden die Reifen mehreren PKW mittels eines spitzen Gegentandes beschädigt.
Personen, die sachdienliche Angaben zur bislang unbekannten Täterschaft oder der Tatausführung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter der Rufnummer 02632-9210 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632-9210
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Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Kruft - Zeugenaufruf
Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden die Reifen mehreren PKW mittels eines spitzen Gegentandes beschädigt.