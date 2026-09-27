Ruhestörung durch private Techno-Veranstaltung am Rheinufer

In den frühen Morgenstunden am Sonntag meldeten sich mehrere Anwohner aus dem Bereich Weitersburg und Vallendar bei der Polizei und beschwerten sich über ein Dröhnen aus Richtung des Rheinufers, welches als "wummernde Bässe" beschrieben wurde.





Erst nach längerer Suche konnte die Ursache schließlich am gegenüberliegenden Rheinufer festgestellt werden. Dort fand eine private Techno-Veranstaltung statt, durch welche das beschriebene Dröhnen verursacht wurde. Die Veranstaltung selbst war am Rheinufer derart versteckt gelegen, dass sie nur schwer lokalisiert werden konnte.



Die Veranstaltung wurde in der Folge durch die Polizei gemeinsam mit dem zuständigen Ordnungsamt beendet. Die festgestellte Ruhestörung wird durch das Ordnungsamt als zuständige Verfolgungsbehörde weiter bearbeitet.



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