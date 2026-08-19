Rücksicht nehmen, Vorbild sein: Aktion „Dank- und Denkzettel“ zum Schuljahresbeginn

Andernach, Nickenich, Kärlich (ots) –



Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2026 sind wieder zahlreiche Kinder auf dem Weg zu Schulen und Kindertagesstätten .



Gerade die jüngsten Verkehrsteilnehmenden gehören dabei zu den besonders gefährdeten Gruppen: Aufgrund ihres Alters können sie Geschwindigkeiten und Entfernungen häufig noch nicht sicher einschätzen und werden aufgrund ihrer Körpergröße von anderen Verkehrsteilnehmenden leichter übersehen.



Umso wichtiger ist es, dass Kfz-Fahrende insbesondere im Umfeld von Schulen und Kindertagesstätten besonders aufmerksam unterwegs sind, ihre Geschwindigkeit anpassen und jederzeit mit einem unerwarteten Verhalten von Kindern rechnen.



Um die Kinder zu schützen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren, führte die Polizei Andernach vom 14.08.2026 bis 18.08.2026 an der Grundschule Hasenfänger Andernach, der Grundschule Christophorus Kärlich und der Grundschule Nickenich die Verkehrssicherheitsaktion „Dank- und Denkzettel“ zusammen mit der Bereitschaftspolizei, dem Ordnungsamt und den Grundschulkindern durch.



Es ging nicht nur darum, auf gefährdendes Verhalten hinzuweisen, sondern auch rücksichtsvolles und vorbildliches Verhalten der erwachsenen Verkehrsteilnehmenden zu würdigen und anzuerkennen.



Die Kinder selbst traten dabei als Botschafter auf, indem Sie die Verkehrsteilnehmenden im Anschluss an die Verkehrskontrolle mit Ihren selbst gestalteten Dank- und Denkzetteln direkt auf Ihr Verhalten im Straßenverkehr ansprachen.



So erhielt derjenige einen Dankzettel, der sich als Verkehrsteilnehmender rücksichtsvoll und regelkonform verhielt. Einen Denkzettel hingegen gab es für verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten.



„Mit der Aktion möchte die Polizei das Bewusstsein dafür stärken, dass Verkehrssicherheit nicht allein durch Kontrollen und Sanktionen entsteht. Sie lebt vor allem davon, dass jeder Einzelne Verantwortung übernimmt.“, so Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizeiinspektion Andernach.



Insgesamt wurden 82 Fahrzeuge kontrolliert und 37 Denkzettel für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Halteverbote, Gurtverstöße oder sonstige Ahndungen ausgebeben. Für vorbildliches Verhalten konnten die Kinder 45 Dankzettel ausgeben. 1 Denkzettel ging auch an ein Kind und dessen Eltern, das im Alter von 12 Jahren mit einem E-Scooter fuhr, obwohl hier die gesetzliche Altersgrenze bei 14 Jahren liegt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der E-Scooter an die Erziehungsberechtigten übergeben.



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Polizeiinspektion Andernach

POR Hoch, Leitung

Telefon: 02632-921 0

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