Rücksicht macht Schule - Schulkinder verteilen Dank- und Denkzettel

Denkzettel" beteiligte sich die Polizeiinspektion Simmern am Freitag, 14.08.2026, und Montag, 17.08.2026, an zwei Grundschulen in Rheinböllen und Sohren.

Im Mittelpunkt der Aktion standen die Schulkinder, die sich aktiv daran beteiligten. Gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Simmern gingen jeweils fünf Schülerinnen und Schüler für rund eine Stunde "auf Streife" rund um die jeweiligen Schulen.

Dabei sprachen die Kinder gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten die Verkehrsteilnehmer im unmittelbaren Schulumfeld an. Insbesondere das Verkehrsaufkommen durch sogenannte "Elterntaxis" wurde dabei thematisiert. Die Schülerinnen und Schüler wollten den Autofahrerinnen und Autofahrern aus ihrer eigenen Sicht verdeutlichen, wie wichtig regelkonformes Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr sind - gerade im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Für vorbildliches Verhalten verteilten die Kinder Dankzettel, beispielsweise an Eltern, die ihre Kinder zu Fuß zur Schule brachten. Wer sein Kind mit dem Auto bis unmittelbar vor die Schule fuhr, erhielt dagegen einen Denkzettel.

Die Aktion bereitete den Kindern sichtlich Freude und sorgte gleichzeitig für viele aufschlussreiche Gespräche mit den Eltern und anderen Verkehrsteilnehmern. Auch bei den Eltern stieß die Aktion auf positive Resonanz und wurde als lehrreich und gelungen wahrgenommen.

Die Polizeiinspektion Simmern bedankt sich herzlich bei den Schulleitungen der Grundschulen in Rheinböllen und Sohren für die Unterstützung und die gute Vorbereitung der Aktion.

Verkehrssicherheit beginnt mit Rücksichtnahme. Gerade Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern und sind darauf angewiesen, dass Erwachsene ihrer Verantwortung gerecht werden. Mit unserer Verkehrssicherheitsarbeit wollen wir nicht nur Regeln vermitteln, sondern vor allem Bewusstsein schaffen: Jeder kann durch sein Verhalten dazu beitragen, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Deshalb gilt insbesondere im Umfeld von Schulen und Kindergärten: Tempo reduzieren, aufmerksam sein, anhalten - und Rücksicht nehmen. Denn kein vermeintlich schneller Weg ist wichtiger als die Sicherheit unserer Kinder.



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