Das vermisste Mädchen konnte am heutigen Abend (19.11.2026) im Zuge umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahem wohlbehalten in Neuwied angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.
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RÜCKNAHME - Vermisstenfahndung nach der 13-jährigen Ronja S. vom 18.11.2026