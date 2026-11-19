RÜCKNAHME - Vermisstenfahndung nach der 13-jährigen Ronja S. vom 18.11.2026

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-jährigen Ronja S. aus Dreikirchen wird hiermit zurückgenommen.



Das vermisste Mädchen konnte am heutigen Abend (19.11.2026) im Zuge umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahem wohlbehalten in Neuwied angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.



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