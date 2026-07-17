Koblenz
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Johanna B. aus Andernach
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Vermissten Johanna B. aus Andernach, vom 26.06.2026, kann eingestellt werden. Im Rahmen der Vermisstensuche, wurde eine Frau im Bereich Andernach leblos aufgefunden.

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Koblenz (ots) -

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Vermissten Johanna B. aus Andernach, vom 26.06.2026, kann eingestellt werden.

Im Rahmen der Vermisstensuche, wurde eine Frau im Bereich Andernach leblos aufgefunden. Diese konnte als die gesuchte Johanna B. identifiziert werden.

Die genauen Todesumstände sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6303389 (Ursprüngliche Pressemeldung).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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