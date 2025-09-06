Koblenz Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn Gerd Ulrich S. und dem von ihm geführten PKW Polizeipräsidium Koblenz (ots) 06.09.2025, 17:32 Uhr

i Symbolbild Carsten Rehder/dpa

Die Vermisstenfahndung nach Herrn S. und dem von ihm geführten Fahrzeug wird hiermit zurückgenommen.

Die Gründe für eine Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor.



Bezug zur Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6112116



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-92156100

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen