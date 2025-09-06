Koblenz
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn Gerd Ulrich S. und dem von ihm geführten PKW
Die Vermisstenfahndung nach Herrn S. und dem von ihm geführten Fahrzeug wird hiermit zurückgenommen.

Die Gründe für eine Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor.

Bezug zur Meldung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6112116

