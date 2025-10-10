Rote Graffiti-Schmierereien in Boppard

Boppard (ots) -



Im Laufe des 2. Weinfestwochenendes (03.10.-05.10.2025) kam es im innerstädtischen Bereich von Boppard zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. So wurde etliche Gebäude mit roten Schriftzügen versehen. In einem Fall konnte der Täter ermittelt werden. Möglicherweise sind diesem Täter auch weitere Taten im nahen Umfeld zuzuordnen. Daher werden Geschädigte und Zeugen gebeten, sich entsprechend bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden und Hinweise kundzutun.



