Rosenmontagsumzug in Andernach verlief friedlich

Am 03.03.2025 fand bei strahlendem Sonnenschein der Rosenmontagsumzug im Stadtgebiet von Andernach statt, der vom Festausschuss des Andernacher Karneval e.V. ausgerichtet wurde.



Die Zugstrecke war von fröhlich feiernden Besuchern gesäumt. Nachdem die Zugstrecke abgesperrt wurde, begann pünktlich die Zugaufstellung und der Umzug setzte sich um 14:11 Uhr in Bewegung.



Um 15:26 Uhr musste der Umzug kurzzeitig gestoppt werden, weil dort eingesetzte Feuerwehrkräfte einen anderweitigen Einsatz wahrnehmen mussten, der nicht in Zusammenhang mit dem Rosenmontagsumzug stand.



Ansonsten kam es während des Karnevalsumzuges zu keinerlei polizeilich relevanten veranstaltungsbezogenen Vorfällen. Das Sicherheitskonzept hat sich insbesondere hinsichtlich der Regelungen zu Absperrmaßnahmen und der Zusammenarbeit mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bewährt.



