Rollerdiebstahl und Vandalismus in Pfaffendorf





Der Roller wurde schließlich an den Rheinuferweg an der Pfaffendorfer Brücke verbracht, dort in Brand gesteckt und in den Rhein geworfen. Das Kraftfahrzeug musste durch die Feuerwehr Koblenz aus dem Gewässer geborgen werden.



Es besteht der Verdacht, dass eine Gruppe Jugendlicher, die selbst auf Kleinkrafträdern fuhren, in Zusammenhang zu der Tat steht.



Die Polizei Lahnstein bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der genannten Gruppe Jugendlicher auf motorisierten Rollern im Bereich der Emser Straße und am Rheinuferweg in Pfaffendorf am Abend des 22.10.2025.



