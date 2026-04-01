Rheinlandpokal Halbfinale Emmelshausen-Karbach gegen Eintracht Trier

Am 01.04.2026 wurde das Pokalhalbfinale des Rheinlandpokals zwischen den Mannschaften FC Emmelshausen-Karbach und dem SV Eintracht Trier im Stadion in Emmelshausen polizeilich begleitet.

Das Spiel wurde durch ca. 2000 Zuschauer besucht. Die An- und Abreise der Fans sowie der gesamte polizeiliche Einsatz verliefen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.



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