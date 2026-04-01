Das Spiel wurde durch ca. 2000 Zuschauer besucht. Die An- und Abreise der Fans sowie der gesamte polizeiliche Einsatz verliefen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.
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Rheinlandpokal Halbfinale Emmelshausen-Karbach gegen Eintracht Trier
Das Spiel wurde durch ca. 2000 Zuschauer besucht. Die An- und Abreise der Fans sowie der gesamte polizeiliche Einsatz verliefen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.