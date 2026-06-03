Rheinböllen - Polizeiinspektion Simmern verlängert das Angebot der anlassbedingten Bürgersprechstunden

Wir verweisen auf die bisherige Berichterstattung.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache dauern an. Wir können derzeit keine Detailinformationen zum Verfahrensstand mitteilen, um einen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.



Die PI Simmern hat für besorgte Bürgerinnen und Bürger am Dienstag und Mittwoch anlassbezogene Bürgersprechstunden im Gemeindezentrum Rheinböllen angeboten. Die Gespräche bezogen sich überwiegend auf individuelle Ängste und Sorgen im Gesamtkontext, die von den Beamtinnen und Beamten genommen oder zumindest minimiert werden konnten. Die Resonanz zu diesen Bürgersprechstunden war sehr positiv. Deshalb wird das Angebot auch noch am Freitag, dem 05.06.2026, von 10-12 Uhr und von 13-15 Uhr fortgesetzt.



Wenngleich derzeit aus polizeilicher Sicht kein erhöhtes Gefahrenpotential für unbeteiligte Personen konstatiert wird, soll zudem eine verstärkte Präsenz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen.



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