Rhein in Flammen - Abschlussmeldung der Polizei Koblenz



Ein gegen 23.50 Uhr als vermisst gemeldetes Kind konnte wenig später wohlbehalten aufgefunden und den Eltern übergeben werden.

Nach Abschluss des Feuerwerks kam es sowohl im Stadtgebiet als auch auf den Ausfallstraßen erwartungsgemäß zu Staubildungen.

Gegen 01.30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring und Viktoriastraße ein Verkehrsunfall, da dem auch ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war.

Die Funkstreifenwagenbesatzung befand sich auf dem Rückweg vom Sondereinsatz zum Polizeipräsidium und befuhr den Friedrich-Ebert-Ring in Fahrtrichtung B9.

In Höhe der Viktoriastraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Richtung Viktoriastraße in den Friedrich-Ebert-Ring einbog.

Die Besatzung des Funkstreifenwagens wurde leicht verletzt, der Fahrer des Pkws blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



