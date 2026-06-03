Es handelt sich um eine zuletzt in Remagen lebende, 39-jährige Frau. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den weiteren Umständen keine Angaben machen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
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Remagen-Oberwinter - Nachtragsmeldung zur unbekannten Wasserleiche
Es handelt sich um eine zuletzt in Remagen lebende, 39-jährige Frau. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den weiteren Umständen keine Angaben machen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.