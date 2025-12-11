Rauchentwicklung aufgrund einer chemischen Reaktion bei Zschimmer und Schwarz Chemie GmbH in Lahnstein

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr stellten vor Ort eine Rauchentwicklung fest, ausgelöst durch eine chemische Reaktion.
Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und belüftet. Eine Gefährdung für Mitarbeitende oder die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.
Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.
