Andernach
Raubüberfall auf Tankstelle
Symbolbild
dpa

Am 26.07.2026 gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Stadtgebiet von Andernach.


Ein Einzeltäter erlangte seine Beute unter dem Vorhalt einer Schusswaffe.
Aufgrund der großangelegten Fahndung kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.
Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Koblenz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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