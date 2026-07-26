Raubüberfall auf Tankstelle

Am 26.07.2026 gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Stadtgebiet von Andernach.



Ein Einzeltäter erlangte seine Beute unter dem Vorhalt einer Schusswaffe.

Aufgrund der großangelegten Fahndung kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Koblenz aufgenommen.



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Polizeiinspektion Andernach



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