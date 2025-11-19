Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Andernach - Polizei sucht Zeugen

Zwei Täter betraten das Geschäft und bedrohten die Inhaberin mit einer Schusswaffe. Es soll sich um zwei männliche, ca. 1,75 - 1,80 m große und schlanke Personen gehandelt haben, die beide jeweils mit einer dunklen Arbeitsjacke und dunkler Arbeitshose bekleidet gewesen sein sollen. Darüber hinaus trugen beide eine rote Mütze mit Holzfällermuster und hatten das Gesicht mit einem Mundschutz bedeckt, ähnlich einer OP- oder Corona- Maske. Im Rahmen des Überfalls wurde die Inhaberin leicht verletzt und eine Vitrine zertrümmert. Über das Raubgut liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Koblenzer Straße. Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390, die Polizei Andernach unter 02632-9210 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen .



