Koblenz
Raubüberfall auf Bankfiliale in der Koblenzer Innenstadt – Täter festgenommen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am heutigen Donnerstag, 26.03.26 wurde die Polizei Koblenz gegen 12.05 Uhr über einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale am Altlöhrtor in Koblenz in Kenntnis gesetzt.

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Nachdem der Täter, ein 62-jähriger Mann, die Filiale verlassen hatte, konnte dieser durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikräfte bei einer günstigen Gelegenheit im Nahbereich der Bank widerstandslos festgenommen werden.
Bei der verwendeten Schusswaffe handelte es sich um eine Spielzeugpistole. Eine Gefahr für das Bankpersonal oder Passanten bestand nicht.
Im Rahmen des Überfalls wurde niemand verletzt.
Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle – O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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