Raubdelikt in Plaidt. Auf die Tat folgte die Festnahme

Andernach und Plaidt (ots) - Am 26.05.2025 wurde der Polizei Andernach um 15:10 Uhr ein Raubdelikt in der Eifeler Backstube in Plaidt gemeldet.

Der mit einer Kapuze vermummte und einem Messer bewaffnete mutmaßliche Täter konnte zunächst die Tageskasse mit Einnahmen in unbekannter Höhe erbeuten. Als er flüchtete, wurde er durch einen Polizeibeamten der Polizei Andernach, der erst kurz zuvor seinen Dienst beendet hatte und sich auf dem Weg in den Feierabend befand, verfolgt, überwältigt und festgenommen. Der Tatverdächtige konnte als 32-Jähriger Deutscher identifiziert werden, der bereits über polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumsdelikte verfügte.



Anschließend erfolgte die Übergabe an die Kriminalpolizei Koblenz für weitere strafrechtliche Ermittlungen, die derzeit noch andauern.



Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach unter 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-9210

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell