Lahnstein
Raub auf Gewerbebetrieb in der Adolfstraße - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am heutigen Donnerstag, gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem Raub auf einen Gewerbebetrieb in der Adolfstraße in Lahnstein.

Lesezeit 1 Minute

Unter Vorhalt einer bislang unbekannten Waffe forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er die Beute erlangt hatte, flüchtete der Mann in Richtung Burgstraße.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- etwa 20 bis 30 Jahre alt
- circa 185 bis 190 cm groß
- sehr schlanke Statur
- bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke, schwarzem Schal und dunkler Hose
- unterwegs mit einem dunklen Fahrrad
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz oder der Polizei in Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Hinweise an:
Polizeidirektion Koblenz
Telefon: 0261-103-0

oder

Polizeiinspektion Lahnstein
02621 913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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