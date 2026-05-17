Ransbach-Baumbach - Verkehrsunfall auf der L300

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug nach derzeitigem Stand aus Richtung Ebernhahn kommend nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum.



Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an, die L300 ist deshalb im dortigen Bereich (Ebernhahn - Ransbach-Baumbach) noch gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



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