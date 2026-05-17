Ransbach-Baumbach - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der L300 / Zusammenhang mit dem Fund einer leblosen Person wird geprüft

Bezug: Unsere Pressemeldung von heute, 12.05 Uhr Mit Verweis auf die Pressemeldung von heute Vormittag teilt die Polizei mit, dass der Gesundheitszustand des 69-jährigen Fahrzeugführers als kritisch zu bezeichnen ist.

Er befindet sich nach wie vor in einem Koblenzer Krankenhaus.



Ergänzend muss mitgeteilt werden, dass es am Vormittag in räumlicher und zeitlicher Nähe (Ebernhahn) zum Fund einer leblosen, weiblichen Person gekommen ist. Die näheren Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen. Derzeit wird auch ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen geprüft. Ein gewaltsamer Tod der Frau ist nicht auszuschließen.



Wir bitten um Verständnis, dass Polizei und Staatsanwaltschaft heute auch auf Nachfrage keine ergänzenden Angaben zu diesem Vorgang machen können. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.



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