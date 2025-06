Randalierer beschädigt Autos in der Innenstadt

Am gestrigen Montag, 16.06.2025, wurde der Polizei gegen 16:50 Uhr eine randalierende Person in der Viktoriastraße in Koblenz gemeldet.

Diese soll gegen Fahrzeuge getreten und auf diese eingeschlagen haben. Des Weiteren soll sich der Mann vor an einer roten Ampel stehenden Fahrzeuge gelegt haben. Auch im Bereich Altlöhrtor griff er sowohl verbal als auch körperlich Fußgänger an.



Glücklicherweise befanden sich gerade zwei Polizeibeamten in zivil an selbiger Örtlichkeit und konnten den 24-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Der hinzugezogenen Streife gegenüber verhielt er sich aggressiv und musste unter Zwang in den Streifenwagen verbracht werden. Sein Atemalkohol betrug 2,51 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.



