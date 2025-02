Randalierer aus Fitnessstudio abgeführt

Am gestrigen Mittwoch, den 19.02.2025 wurde die Polizei Koblenz gegen 21:30 Uhr in ein Fitnessstudio in der Clemensstraße gerufen, da ein Kunde dort randaliere und sich weigere, die Örtlichkeit zu verlassen.





Vor Ort konnte der 49-jährige Verantwortliche angetroffen werden. Nach Angaben des Betreibers habe er Trainingsutensilien durch den Raum geworfen und ein Trainingsgerät derart intensiv genutzt, dass er es durch den Raum geschoben habe. Aus Sorge, dass entsprechendes Mobiliar beschädigt werden könnte, habe man ihn darauf angesprochen, was jedoch in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung mündete. Einem erteilten Platzverweis kam er daraufhin nicht nach.



Auch den Einsatzkräften gegenüber redete er sich weiter in Rage und wollte das Fitnessstudio nicht verlassen. Letztlich musste der 49-Jährige in Gewahrsam genommen und mit zur Dienststelle verbracht werden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da er dem erteilten Platzverweis nicht nachkam.



