Der 21-jährige Mann und die 40-jährige Frau waren stark alkoholisiert und wurden aufgefordert den Weihnachtsmarkt zu verlassen. Etwa zwanzig Minuten später fielen die beiden wieder im Entenpfuhl auf und sollten hier durch die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert werden. Beide weigerten sich, den Anweisungen Folge zu leisten. Stattdessen schlugen sie um sich und leisteten erheblichen Widerstand bei der Fesselung. Daher mussten beide die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.



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