Räuberischer Diebstahl - Täterin in Haft

Die Beschuldigte entwendete zunächst mehrere Bekleidungsstücke, wurde jedoch während der Tatausführung durch eine engagierte Reinigungskraft entdeckt, die anschließend versuchte, die Beschuldigte von ihrem Vorhaben abzuhalten. Die Beschuldigte konnte jedoch mit Schlägen und Tritten gegen die Mitarbeiterin ihre Beute sichern und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Zentralplatz.

Die geschädigte Mitarbeitern erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine amtsbekannte 31-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz durch Polizeikräfte festgestellt und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz einem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ. Die Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.



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