Psychisch auffällige Person im Straßenverkehr

Der 38-Jährige aus der Verbandsgemeinde Vallendar befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und versuchte, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Zumindest einen LKW bewarf er mit einem großen Stein, sodass die Windschutzscheibe erheblich beschädigt wurde. Kurzzeitig lief der 38-Jährige auch über die neben der Fahrbahn liegende Bahnstrecke, die daraufhin vorübergehend gesperrt werden musste.



Bei Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung stand der Mann lediglich mit einer Unterhose bekleidet auf einer Kreuzung und hielt in beiden Händen Steine. Er zeigte sich gegenüber polizeilichen Weisung unkooperativ und wurde nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt. Dabei leistete er nicht unerheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen. Hierdurch wurden die beiden eingesetzten Polizeibeamte verletzt, ein Beamter konnte den Dienst aufgrund einer Knieverletzung nicht fortsetzen.



Der Mann wurde schließlich ärztlich untersucht und einem Fachkrankenhaus zugeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.



Verkehrsteilnehmer, die von dem Beschuldigten gefährdet oder geschädigt wurden, oder Zeuge, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf unter 02622/9402-0 zu melden.



