Prinzenumzug 2025 in Mülheim Kärlich verlief sehr friedlich

Mülheim-Kärlich (ots) –



Am 02.03.2025 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Prinzenumzug der Mülheimer Karnevals-Gesellschaft 1951 e.V. statt. Bei strahlendem Sonnenschein war der Umzug hauptsächlich von Familien mit Kindern sehr gut besucht. Während der Veranstaltung kam es zu einem medizinischen Notfall einer Besucherin, die durch Polizeikräfte schnell dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.



Im Anschluss fand eine „After-Zuch-Party“ in dem Festzelt auf dem Rathausplatz statt.



Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine polizeilich relevanten Sachverhalte.



