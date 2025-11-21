Pressenachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B9 mit Personenschaden - Zeugenaufruf





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von einem Parkplatz auf die B9 in Richtung Bonn auf. Dabei missachtet er das führ ihn geltende Stoppschild und fuhr, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr der B9 zu achten, auf.



Ein vorbeifahrender LKW konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Ein weiterer LKW musste dem zum Stehen gekommenen LKW ausweichen und kollidiert dabei mit der Fahrzeugfront bzw. der Beifahrerseite mit diesem. Zwei weitere nachfolgende PKWs kollidierten in der Folge mit den vorgenannten Unfallgeschädigten bzw. mit der dortigen Leitplanke. Ein PKW, welcher sich auf der Gegenspur befand, wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile getroffen.



Der 68 jährige Fahrer des zweiten LKWs erlitt eine Kopfverletzung, eine 33 jährige PKW-Fahrerin u.a. ein Schleudertrauma.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.



Die B9 musste in dem Abschnitt für ca. 30 Minuten in Richtung Bonn gesperrt werden.



Der Unfallverursacher ist derweil flüchtig und noch unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-9210

i.A. PHK Bauerfeind





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell