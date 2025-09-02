Pressenachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit umgekipptem LKW auf der BAB3



Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein Sattelzug den rechten Fahrstreifen. Er kollidierte dort aus bislang noch ungeklärter Ursache seitlich mit einem weiteren LKW mit Anhänger, der sich auf dem Seitenstreifen befand.

Zum Zeitpunkt des Unfalls führte die Autobahnmeisterei Mäharbeiten an der späteren Unfallstelle durch. Die Arbeitsstelle wurde durch den zuvor genannten LKW mit Anhänger der Autobahnmeisterei auf dem Seitenstreifen abgesichert.



Durch den Zusammenstoß wurde der Sattelzug in die rechtsseitige Böschung abgewiesen, wo er umkippte und auf der Seite liegen blieb.



Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

Im LKW der Autobahnmeisterei befand sich eine Person, die ebenfalls leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



An beiden Fahrzeugkombinationen entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Die aufwendigen Bergungsarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

Eine Umleitung wurde eingerichtet.



