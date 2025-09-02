Pressenachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der A 3

Dessen Ende hatte der 59-jährige ukrainische Fahrer eines unbeladenen polnischen Sattelzuges übersehen und war auf dem rechten Fahrstreifen auf das Heck des vor ihm abbremsenden rumänischen Sattelzuges aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der rumänische Sattelzug auf einen weiteren deutschen Sattelzug geschoben. Dieser war mit Gefahrgut beladen. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte, konnten, neben den Beteiligten, zahlreiche Ersthelfer angetroffen werden, welche die Unfallstelle vorbildlich abgesichert und sich um die Beteiligten gekümmert hatten. Die Unfallstelle war sodann weiträumig abgesperrt worden und alle vor Ort befindlichen Personen wurden aus dem möglichen Gefahrenbereich verbracht. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Die Beschädigungen des zuletzt genannten Sattelzuges waren so gering, dass vom geladenen Gefahrgut letztlich keine Gefahr ausging.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, die anderen beiden Unfallbeteiligten trugen keine Verletzungen davon. Der linke Fahrstreifen konnte, gegen 18 Uhr, freigegeben werden. Der restliche Teil der Fahrbahn ist aktuell noch gesperrt. Die beschriebene Sperrung dauert noch bis ca. 21:30 Uhr an.

Die Unfallörtlichkeit des vorangegangenen Verkehrsunfalles vom Vormittag konnte ebenfalls, gegen 18 Uhr, freigegeben werden.



