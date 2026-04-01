Pressemitteilung der Polizeiinspektion Simmern zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 im Nachgang zum Pressetermin am 01.04.2026

Die Vorstellung vor Vertretern der Presse erfolgte für den Bereich der Polizeiinspektion Simmern durch Polizeikommissarin Laura Grim.



Danach wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 3455 Straftaten statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 3559 Fällen stellt dies einen Rückgang um 104 Fälle, also ein positives Minus von 2,92% dar.



Bei 2708 Straftaten konnten der oder die Täterinnen und Täter ermittelt werden. Die Aufklärungsquote betrug somit 78,31%, was eine positive Steigerung von 2,0% im Vergleich zum Jahr 2024 bedeutet. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten befindet sich somit in einem überdurchschnittlich hohen Bereich (Landesdurchschnitt 64,8%).

Ohne die naturgemäß mit einer Aufklärungsquote von 100% versehenen aufenthaltsrechtlichen Verstöße der Polizeiwache am Flughafen Hahn wurden 2503 Straftaten erfasst und 1760 davon aufgeklärt. Auch dann liegt die Aufklärungsquote der Polizeiinspektion Simmern mit der angehörigen Polizeiwache Hahn von 70,32% nach wie vor im überdurchschnittlichen Bereich.



Die Anzahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte, worunter insbesondere verschiedene Formen des Betruges fallen, sind um ca. 14,25% von 456 auf 391 Fälle gesunken.



Während sich die Gesamtzahl der einfachen Diebstähle von 482 auf 392 reduzierte, wurde im Bereich der Einbruchsdiebstähle eine Steigerung von 139 auf 174 Straftaten festgestellt. Im Fünf-Jahres-Vergleich befindet sich die Gesamtzahl der Diebstahlsdelikte jedoch in einem moderaten Rahmen.



Im Bereich der Fallzahlenentwicklung der Rohheitsdelikte, dazu zählen insbesondere Körperverletzungsdelikte, Raub, Bedrohung und Nötigungsdelikte, bewegen sich mit insgesamt 459 Taten auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau (2024: 456 Taten).



Im Bereich der Straßenkriminalität, wozu alle Delikte zählen, die im öffentlichen Raum begangen und damit von der Bevölkerung besonders wahrgenommen werden, ist ein Rückgang um 19 Fälle im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. So wurden in diesem Deliktsbereich 2025 insgesamt 347 Fälle erfasst. Diese Entwicklung kann neben jährlichen Schwankungen auch u.a. auf die lageangepasste verstärkte Präsenz, zielgerichtete Kontrollmaßnahmen, sowie die enge Zusammenarbeit mit den allgemeinen Ordnungsbehörden zurückgeführt werden.



Zusammenfassend stellt der Leiter der Polizeiinspektion Simmern, Polizeirat Dennis Litz, fest: "Die Bürgerinnen und Bürger im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern und Polizeiwache Hahn leben in einer sicheren Region. Dies ist insbesondere auf die professionelle Arbeit der Kolleginnen und Kollegen sowie auf die etablierte Zusammenarbeit mit der Justiz und den kommunalen Sicherheitspartnern zurückzuführen. Einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Kriminalität leisten zudem die in der Prävention wirkenden Institutionen und Akteure. Wir werden die Entwicklung der Kriminalität weiter im Fokus behalten und erforderlichenfalls zielgerichtete Maßnahmen initiieren, um die Sicherheit in der Region weiterhin zu gewährleisten und zu stärken."



Hinweise:



Die Polizeiinspektion Simmern betreut im Hunsrück etwa 650 Quadratkilometer Fläche und zählt daher zu einer der größeren Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Koblenz. Der Dienstbezirk umfasst die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, die Verbandsgemeine Kastellaun und die Verbandsgemeinde Kirchberg. Diesen Verbandsgemeinden sind insgesamt 97 Ortschaften mit 68.575 (Stand: 01.02.2025) Einwohnern zugehörig.



In der PKS werden alle bekannt gewordenen und abschließend bearbeiteten Straftaten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche, sowie Informationen über ermittelte Tatverdächtige und Opfer nach den bundesweit geltenden Richtlinien für die Führung der PKS zum Zeitpunkt der Abgabe des polizeilichen Ermittlungsvorganges an die Staatsanwaltschaft erfasst.

Hinsichtlich der konkreten Inhalte sowie Ausnahmen, Erläuterung von Fachbegriffen, Auslegungshinweisen und Spezifika wird auf die "Polizeiliche Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Koblenz - Jahresstatistik 2025" (https://www.polizei.rlp.de/service/statistiken/kriminalstatistik) verwiesen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761 921 211





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