Pressemeldung, Verkehrsunfall L113 / K58

Am Freitag, dem 06.03.2026, 08:45h kam es hinter der Ortlage Andernach-Kell im Bereich der L113 /K58 zu einem Verkehrsunfall bei dem sich 2 Personen verletzt haben.

Durch den Unfall wurde die Abfahrt zur K58 vorläufig gesperrt.



Weiteres ist bisher noch nicht bekannt. Wir bitte darum auf von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



