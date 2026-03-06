Durch den Unfall wurde die Abfahrt zur K58 vorläufig gesperrt.
Weiteres ist bisher noch nicht bekannt. Wir bitte darum auf von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
(ggf. Ansprechpartner einfügen)
Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Pressemeldung, Verkehrsunfall L113 / K58
Durch den Unfall wurde die Abfahrt zur K58 vorläufig gesperrt.