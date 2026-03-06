Polizeiinspektion Andernach
Pressemeldung, Verkehrsunfall L113 / K58
Am Freitag, dem 06.03.2026, 08:45h kam es hinter der Ortlage Andernach-Kell im Bereich der L113 /K58 zu einem Verkehrsunfall bei dem sich 2 Personen verletzt haben.

Durch den Unfall wurde die Abfahrt zur K58 vorläufig gesperrt.

Weiteres ist bisher noch nicht bekannt. Wir bitte darum auf von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

