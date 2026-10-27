Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstähle "Gemeinsam gegen Einbrecher: Polizei Simmern verstärkt Maßnahmen"

Die Polizei Simmern verstärkt deshalb ihre Maßnahmen zur Prävention und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

"Gemeinsam mit der Kriminalpolizei werden wir in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt Streifen- und Kontrollmaßnahmen durchführen - auch zur Nachtzeit. Ziel ist es, Einbrüche zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken", erklärt Polizeirat Dennis Litz, Leiter der Polizeiinspektion Simmern.



Aufmerksame Nachbarschaft hilft:



Verdächtige Personen, ungewöhnliche Beobachtungen oder auffällige Fahrzeuge im Wohngebiet können wichtige Hinweise liefern. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, sollte sich möglichst genaue Informationen merken, etwa Personenbeschreibungen, Fluchtrichtungen oder Fahrzeugkennzeichen.

"Hinweise aus der Bevölkerung können entscheidend dazu beitragen, Straftaten rechtzeitig zu verhindern oder aufzuklären", betont Kriminalhauptkommissar Kai Olesch, Leiter des Regionalkommissariats Simmern. Bei akuten Verdachtsfällen oder einem laufenden Einbruch sollte sofort die 110 gewählt werden. Niemand sollte sich selbst in Gefahr bringen.



Einbruchschutz beginnt im Alltag:



Verschlossene Fenster und Türen erschweren Einbrechern den Zugang. Die Polizei empfiehlt, Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren konsequent zu schließen und Türen auch bei kurzer Abwesenheit vollständig abzuschließen. Gekippte Fenster bieten keinen ausreichenden Schutz. Einbruchhemmende Fenster, Türen und geeignete Nachrüstungen erhöhen die Sicherheit zusätzlich.

Bei längerer Abwesenheit können Zeitschaltuhren für Beleuchtung und die Unterstützung durch Nachbarn helfen, Anwesenheit vorzutäuschen. Urlaubspläne sollten nicht öffentlich in sozialen Netzwerken geteilt werden.



Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz:



Kommt es dennoch zu einem Einbruch, sichert die Polizei Spuren und wertet diese im Rahmen der Ermittlungen aus. Um Straftaten möglichst frühzeitig zu verhindern, bietet die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Koblenz kostenlose Beratung zu technischen und verhaltensorientierten Schutzmaßnahmen an. Bei Bedarf können Fachberater auch Schwachstellen vor Ort aufzeigen.

Die Botschaft der Polizei: Ein gut gesichertes Zuhause, aufmerksame Nachbarn und zeitnahe Hinweise helfen, Einbrüche zu verhindern und die Sicherheit vor Ort zu stärken.

Die Zentrale Prävention ist telefonisch unter 0261 / 103-2865 oder per E-Mail an ppkoblenz.zentralepraevention@polizei.rlp.de erreichbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761 921-211,PHK C. Imig





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