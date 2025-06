Pressemeldung der PI Lahnstein für das Wochenende 20./22.06.2025

Am Wochenende kam es vermehrt zu Diebstählen von E-Bikes und E-Scootern. Unbekannte Täter entwendeten in der Wilhelmstraße einen E-Scooter und fuhren dieser bis zur Entladung in die Johannesstraße. Dort wurde die Tat fortgesetzt und ein "neuer" E-Scooter entwendet. Als dessen Strom ebenfalls in der Emser Straße in Koblenz zur Neige ging, entwendeten der oder die Täter dort ein E-Bike aus einem Innenhof. Auffallender Weise wurde am Tatort in der Wilhelmstraße ebenfalls ein bislang herrenloses E-Bike (Pedelec, Hersteller Cube, schwarz) aufgefunden. Es deutet daraufhin, dass auch dieses an einem bislang unbekannten Tatort zuvor entwendet wurde. Dieses Fahrrad wurde sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.



Letztlich wurde freitags am Hotel Magare ebenfalls ein E-Bike entwendet. Dieses konnte zwei Tage später unweit des Tatortes im Weiertal wieder aufgefunden werden. Hinweise zu den Taten oder Tätern werden ebenso an die Polizei Lahnstein erbeten!



Lahnstein. Einbruchsdiebstahl. Freitagmorgen wurde der Polizei Lahnstein ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ostallee 57 gemeldet. Dort schlugen unbekannte Täter den Glaseinsatz zur Eingangstür eines Mehrparteienhauses ein. Im Treppenhaus wurden Hebelmarken an den Wohnungstüren festgestellt. Es blieb bei einem Versuch. Die Türen konnten nicht aufgebrochen werden.



Koblenz-Horchheim. Kirmes. Im Rahmen von gemeinsamen Kontrollen der Polizei Lahnstein und dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz konnten auf der Kirmes bei Jugendlichen und Heranwachsenden in zwei Fällen geringe Mengen Cannabis und in einem Fall ein Pfefferspray sichergestellt werden. Den minderjährigen Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.



