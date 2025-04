Pressefolgemeldung Wohnhausbrand Bendorf, 08.04.2025

Am heutigen Morgen, wurde gegen 08:40 Uhr, durch mehrere Anrufer ein Wohnhausbrand in Bendorf gemeldet.

Bei der Örtlichkeit handelt es sich um eine Doppelhaushälfte mit Einliegerwohnung im Gotenweg.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es im Anwesen zu einem Brand der durch starke Feuerwehrkräfte aus Bendorf, Vallendar, Koblenz und Neuwied bekämpft wurde. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.

Am Gebäude entstand nach derzeitigem Stand ein Schaden in einem 6-stelligen Bereich. Es waren glücklicherweise keine Personenschäden zu beklagen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich außerdem noch starke Kräfte des Rettungsdienstes, des THW, des Ordnungsamtes der Stadt Bendorf und der Polizei Bendorf.

Auf Grund der nahe gelegenen B 42 war wegen der Rauchentwicklung eine Meldung im Verkehrswarnfunk geschaltet.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell