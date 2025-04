Pressefolgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L108 - 17-jährige tödlich verletzt

Eine 18-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr die L108 von Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Hasselbach.

Das von der Fahrzeugführerin geführte Fahrzeug war mit 5 Personen voll besetzt. In einer lang gezogenen Linkskurve verlor die 18-jährige aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den von ihr geführten PKW. Das Fahrzeug prallte in der Folge gegen ein neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin, sowie drei 16-jährigen Mitfahrer schwer und eine 17-jährige Beifahrerin tödlich verletzt. Für die Rekonstruktion des Verkehrsunfallgeschehens wurde ein Gutachter herangezogen. Die L108 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei der Fahrzeugführerin nicht.



