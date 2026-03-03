Pressefolgemeldung - Brand eines Einfamilienhauses in Kastellaun





Infolge des Brandes wurden die beiden Hausbewohner durch die entstandenen Brandgase schwerverletzt.

Zwei Ersthelfer, welche die Bewohner aus dem Haus retteten, wurden durch die Brandgase leichtverletzt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die Feuerwehr der VG Kastellaun sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.



Es entstand erheblicher Gebäudeschaden.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.



