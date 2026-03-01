Presseerstmeldung - Vollbrand eines Linienbusses



Vor Ort konnte der bereits in Vollbrand stehende Bus festgestellt werden.

Nach derzeitigem Stand war nur der Busfahrer alleine im Bus und wurde lediglich leicht verletzt.

Die B9 ist zwischen Kettig und Andernach derzeit komplett gesperrt. Ein Ableitung ist eingerichtet.



Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.



Von Nachfragen ist derzeit abzusehen. Es wird nachberichtet.



